GNL
GNL: Global Net Lease Inc

8.15 USD 0.08 (0.99%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNLの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり8.03の安値と8.24の高値で取引されました。

Global Net Lease Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GNL News

1日のレンジ
8.03 8.24
1年のレンジ
6.51 8.72
以前の終値
8.07
始値
8.03
買値
8.15
買値
8.45
安値
8.03
高値
8.24
出来高
1.258 K
1日の変化
0.99%
1ヶ月の変化
3.95%
6ヶ月の変化
1.75%
1年の変化
-3.66%
