GNL: Global Net Lease Inc
8.15 USD 0.08 (0.99%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNLの今日の為替レートは、0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり8.03の安値と8.24の高値で取引されました。
Global Net Lease Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.03 8.24
1年のレンジ
6.51 8.72
- 以前の終値
- 8.07
- 始値
- 8.03
- 買値
- 8.15
- 買値
- 8.45
- 安値
- 8.03
- 高値
- 8.24
- 出来高
- 1.258 K
- 1日の変化
- 0.99%
- 1ヶ月の変化
- 3.95%
- 6ヶ月の変化
- 1.75%
- 1年の変化
- -3.66%
