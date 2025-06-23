Валюты / GNL
GNL: Global Net Lease Inc
8.10 USD 0.07 (0.86%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNL за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.04, а максимальная — 8.18.
Следите за динамикой Global Net Lease Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.04 8.18
Годовой диапазон
6.51 8.72
- Предыдущее закрытие
- 8.17
- Open
- 8.15
- Bid
- 8.10
- Ask
- 8.40
- Low
- 8.04
- High
- 8.18
- Объем
- 1.508 K
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 1.12%
- Годовое изменение
- -4.26%
