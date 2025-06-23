货币 / GNL
GNL: Global Net Lease Inc
8.18 USD 0.08 (0.99%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNL汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点8.09和高点8.22进行交易。
关注Global Net Lease Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GNL新闻
- Top Preferred Stock, Investment Grade Issuer: Global Net Lease (GNL)
- Global Net Lease stock upgraded to Overweight by KeyBanc on portfolio improvements
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Global Net Lease: The 10% Dividend Yield Likely Won't Be Cut Again (NYSE:GNL)
- Broadstone Net Lease Stock: Thriving From The Doldrums (NYSE:BNL)
- Global Net Lease, Inc. (GNL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Net Lease, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GNL)
- Global Net Lease Q2 2025 slides: Transformation to pure-play net lease REIT completed
- Global Net Lease earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Global Net Lease (GNL) Beats Q2 FFO Estimates
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping Well At Night (Too Much Risk)
- Global Net Lease Stock: A Little Work Goes A Long Way (NYSE:GNL)
- Global Net Lease CEO Weil sells $1.14 million in stock
- Global Net Lease Credit Ratings Upgraded By S&P Global
- Global Net Lease upgraded to BB+ after multi-tenant sale cuts debt - S&P
- Global Net Lease (GNL) Stock: Value Destruction At Work
- RCG Ventures Announces the Final Close of $1.8 Billion Multi-Tenant Retail Portfolio Acquisition from Global Net Lease
日范围
8.09 8.22
年范围
6.51 8.72
- 前一天收盘价
- 8.10
- 开盘价
- 8.11
- 卖价
- 8.18
- 买价
- 8.48
- 最低价
- 8.09
- 最高价
- 8.22
- 交易量
- 689
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- 4.34%
- 6个月变化
- 2.12%
- 年变化
- -3.31%
