GLDG: GoldMining Inc
1.15 USD 0.02 (1.71%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLDGの今日の為替レートは、-1.71%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.17の高値で取引されました。
GoldMining Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.12 1.17
1年のレンジ
0.71 1.34
- 以前の終値
- 1.17
- 始値
- 1.17
- 買値
- 1.15
- 買値
- 1.45
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.17
- 出来高
- 917
- 1日の変化
- -1.71%
- 1ヶ月の変化
- 23.66%
- 6ヶ月の変化
- 36.90%
- 1年の変化
- 19.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K