GLDG: GoldMining Inc
1.20 USD 0.05 (4.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLDG за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой GoldMining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLDG
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Is Fresnillo (FNLPF) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- 3 Top Gold Mining Stocks Set to Ride the Bullion Boom
- U.S. GoldMining discloses unaudited interim financials from parent company
- GoldMining stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Boa Vista deal
- GoldMining Inc. Confirms Additional Significant Gold-Antimony Results in Historic Drilling, Including 4.01 g/t AuEq over 56 metres (2.06 g/t Au & 0.55% Sb) and 2.54 g/t AuEq over 107 metres (1.44
- Gold Royalty stock price target raised to $2.50 from $2.25 at Scotiabank
- GoldMining Inc. Files Early Warning Report
- GoldMining Announces Closing of Flow-Through Financing and Commences Exploration at Yellowknife Gold Project
- GoldMining Applauds Inclusion of U.S. GoldMining in Russell 3000 ® Index
- GoldMining Updates NI 43-101 Technical Report for the Rea Uranium Project; A Large, Drill Permitted Claim Package in the Western Athabasca Basin, Canada
- GoldMining Announces Voting Results
Дневной диапазон
1.19 1.29
Годовой диапазон
0.71 1.34
- Предыдущее закрытие
- 1.25
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.19
- High
- 1.29
- Объем
- 799
- Дневное изменение
- -4.00%
- Месячное изменение
- 29.03%
- 6-месячное изменение
- 42.86%
- Годовое изменение
- 25.00%
