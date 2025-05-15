Valute / GLDG
GLDG: GoldMining Inc
1.19 USD 0.04 (3.48%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLDG ha avuto una variazione del 3.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.14 e ad un massimo di 1.22.
Segui le dinamiche di GoldMining Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.14 1.22
Intervallo Annuale
0.71 1.34
- Chiusura Precedente
- 1.15
- Apertura
- 1.14
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Minimo
- 1.14
- Massimo
- 1.22
- Volume
- 1.313 K
- Variazione giornaliera
- 3.48%
- Variazione Mensile
- 27.96%
- Variazione Semestrale
- 41.67%
- Variazione Annuale
- 23.96%
21 settembre, domenica