QuotazioniSezioni
Valute / GLDG
Tornare a Azioni

GLDG: GoldMining Inc

1.19 USD 0.04 (3.48%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLDG ha avuto una variazione del 3.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.14 e ad un massimo di 1.22.

Segui le dinamiche di GoldMining Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLDG News

Intervallo Giornaliero
1.14 1.22
Intervallo Annuale
0.71 1.34
Chiusura Precedente
1.15
Apertura
1.14
Bid
1.19
Ask
1.49
Minimo
1.14
Massimo
1.22
Volume
1.313 K
Variazione giornaliera
3.48%
Variazione Mensile
27.96%
Variazione Semestrale
41.67%
Variazione Annuale
23.96%
21 settembre, domenica