GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units
16.80 USD 0.45 (2.75%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GELの今日の為替レートは、2.75%変化しました。日中、通貨は1あたり16.39の安値と16.96の高値で取引されました。
Genesis Energy, L.P. Common Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.39 16.96
1年のレンジ
9.88 17.77
- 以前の終値
- 16.35
- 始値
- 16.45
- 買値
- 16.80
- 買値
- 17.10
- 安値
- 16.39
- 高値
- 16.96
- 出来高
- 620
- 1日の変化
- 2.75%
- 1ヶ月の変化
- -0.30%
- 6ヶ月の変化
- 6.33%
- 1年の変化
- 25.94%
