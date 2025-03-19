クォートセクション
通貨 / GEL
GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units

16.80 USD 0.45 (2.75%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GELの今日の為替レートは、2.75%変化しました。日中、通貨は1あたり16.39の安値と16.96の高値で取引されました。

Genesis Energy, L.P. Common Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.39 16.96
1年のレンジ
9.88 17.77
以前の終値
16.35
始値
16.45
買値
16.80
買値
17.10
安値
16.39
高値
16.96
出来高
620
1日の変化
2.75%
1ヶ月の変化
-0.30%
6ヶ月の変化
6.33%
1年の変化
25.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K