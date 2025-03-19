货币 / GEL
GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units
16.25 USD 0.16 (0.99%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GEL汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点15.96和高点16.36进行交易。
关注Genesis Energy, L.P. Common Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEL新闻
- Why I Recently Bought Energy Transfer Instead Of Genesis Energy (ET) (GEL)
- Genesis Energy LP stock hits 52-week high at 17.64 USD
- Earnings call transcript: Genesis Energy Q2 2025 sees EPS miss, stock rises
- Genesis Energy Q2 2025 slides: Offshore projects online, cash flow boost expected
- Genesis Energy’s Shenandoah project delivers first oil, shares rise
- Genesis Energy: Momentum Builds In The Gulf Of Mexico (NYSE:GEL)
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- The Smartest High-Yield Midstream Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Genesis Energy stock hits 52-week high at 17.45 USD
- What Are the 5 Best Pipeline Stocks to Buy Right Now?
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Genesis Energy L.P.’s 2024 Schedule K-3 Now Available
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- Genesis Energy stock hits 52-week high at 16.98 USD
- 3 Big Dividend Income Machines Printing Cash For Retirement
- Here Are My Top 5 High-Yield Midstream Stocks to Buy Now
- Genesis Energy stock hits 52-week high at $16.8 amid growth
- Genesis Energy, L.P. to Participate in Investor Conferences
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Genesis Energy, L.P. to Participate in the 22nd Annual Energy Infrastructure CEO & Investor Conference
- Midstream/MLP Dividends Steady As Markets Swing
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
日范围
15.96 16.36
年范围
9.88 17.77
- 前一天收盘价
- 16.09
- 开盘价
- 15.98
- 卖价
- 16.25
- 买价
- 16.55
- 最低价
- 15.96
- 最高价
- 16.36
- 交易量
- 104
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- -3.56%
- 6个月变化
- 2.85%
- 年变化
- 21.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值