GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units
16.80 USD 0.45 (2.75%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEL hat sich für heute um 2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.39 bis zu einem Hoch von 16.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genesis Energy, L.P. Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.39 16.96
Jahresspanne
9.88 17.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.35
- Eröffnung
- 16.45
- Bid
- 16.80
- Ask
- 17.10
- Tief
- 16.39
- Hoch
- 16.96
- Volumen
- 620
- Tagesänderung
- 2.75%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- 6.33%
- Jahresänderung
- 25.94%
