GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units

16.80 USD 0.45 (2.75%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GEL hat sich für heute um 2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.39 bis zu einem Hoch von 16.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Genesis Energy, L.P. Common Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
16.39 16.96
Jahresspanne
9.88 17.77
Vorheriger Schlusskurs
16.35
Eröffnung
16.45
Bid
16.80
Ask
17.10
Tief
16.39
Hoch
16.96
Volumen
620
Tagesänderung
2.75%
Monatsänderung
-0.30%
6-Monatsänderung
6.33%
Jahresänderung
25.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K