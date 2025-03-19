Валюты / GEL
GEL: Genesis Energy, L.P. Common Units
16.09 USD 0.15 (0.92%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEL за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.04, а максимальная — 16.32.
Следите за динамикой Genesis Energy, L.P. Common Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости GEL
- Why I Recently Bought Energy Transfer Instead Of Genesis Energy (ET) (GEL)
- Genesis Energy LP stock hits 52-week high at 17.64 USD
- Earnings call transcript: Genesis Energy Q2 2025 sees EPS miss, stock rises
- Genesis Energy Q2 2025 slides: Offshore projects online, cash flow boost expected
- Genesis Energy’s Shenandoah project delivers first oil, shares rise
- Genesis Energy: Momentum Builds In The Gulf Of Mexico (NYSE:GEL)
- TYG: Renewables Keep Producing Losses, But Strength In Midstream Offsets It
- The Smartest High-Yield Midstream Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Genesis Energy stock hits 52-week high at 17.45 USD
- What Are the 5 Best Pipeline Stocks to Buy Right Now?
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Genesis Energy L.P.’s 2024 Schedule K-3 Now Available
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- Genesis Energy stock hits 52-week high at 16.98 USD
- 3 Big Dividend Income Machines Printing Cash For Retirement
- Here Are My Top 5 High-Yield Midstream Stocks to Buy Now
- Genesis Energy stock hits 52-week high at $16.8 amid growth
- Genesis Energy, L.P. to Participate in Investor Conferences
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Genesis Energy, L.P. to Participate in the 22nd Annual Energy Infrastructure CEO & Investor Conference
- Midstream/MLP Dividends Steady As Markets Swing
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
16.04 16.32
Годовой диапазон
9.88 17.77
- Предыдущее закрытие
- 16.24
- Open
- 16.32
- Bid
- 16.09
- Ask
- 16.39
- Low
- 16.04
- High
- 16.32
- Объем
- 271
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -4.51%
- 6-месячное изменение
- 1.84%
- Годовое изменение
- 20.61%
