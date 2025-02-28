通貨 / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.23 USD 0.04 (0.49%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GBTGの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり8.16の安値と8.30の高値で取引されました。
Global Business Travel Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBTG News
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
1日のレンジ
8.16 8.30
1年のレンジ
5.78 9.60
- 以前の終値
- 8.19
- 始値
- 8.19
- 買値
- 8.23
- 買値
- 8.53
- 安値
- 8.16
- 高値
- 8.30
- 出来高
- 594
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 0.24%
- 6ヶ月の変化
- 14.62%
- 1年の変化
- 7.30%
