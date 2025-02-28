Währungen / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.23 USD 0.04 (0.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBTG hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.16 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Business Travel Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBTG News
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
Tagesspanne
8.16 8.30
Jahresspanne
5.78 9.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.19
- Eröffnung
- 8.19
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Tief
- 8.16
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 594
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 14.62%
- Jahresänderung
- 7.30%
