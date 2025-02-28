QuotazioniSezioni
Valute / GBTG
Tornare a Azioni

GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A

8.14 USD 0.09 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBTG ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.11 e ad un massimo di 8.29.

Segui le dinamiche di Global Business Travel Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBTG News

Intervallo Giornaliero
8.11 8.29
Intervallo Annuale
5.78 9.60
Chiusura Precedente
8.23
Apertura
8.23
Bid
8.14
Ask
8.44
Minimo
8.11
Massimo
8.29
Volume
679
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-0.85%
Variazione Semestrale
13.37%
Variazione Annuale
6.13%
20 settembre, sabato