Valute / GBTG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.14 USD 0.09 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GBTG ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.11 e ad un massimo di 8.29.
Segui le dinamiche di Global Business Travel Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBTG News
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
Intervallo Giornaliero
8.11 8.29
Intervallo Annuale
5.78 9.60
- Chiusura Precedente
- 8.23
- Apertura
- 8.23
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- Minimo
- 8.11
- Massimo
- 8.29
- Volume
- 679
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- -0.85%
- Variazione Semestrale
- 13.37%
- Variazione Annuale
- 6.13%
20 settembre, sabato