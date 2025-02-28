货币 / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.37 USD 0.21 (2.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GBTG汇率已更改2.57%。当日，交易品种以低点8.15和高点8.37进行交易。
关注Global Business Travel Group Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.15 8.37
年范围
5.78 9.60
- 前一天收盘价
- 8.16
- 开盘价
- 8.15
- 卖价
- 8.37
- 买价
- 8.67
- 最低价
- 8.15
- 最高价
- 8.37
- 交易量
- 229
- 日变化
- 2.57%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 16.57%
- 年变化
- 9.13%
