통화 / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.14 USD 0.09 (1.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GBTG 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.11이고 고가는 8.29이었습니다.
Global Business Travel Group Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBTG News
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
일일 변동 비율
8.11 8.29
년간 변동
5.78 9.60
- 이전 종가
- 8.23
- 시가
- 8.23
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- 저가
- 8.11
- 고가
- 8.29
- 볼륨
- 679
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- -0.85%
- 6개월 변동
- 13.37%
- 년간 변동율
- 6.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K