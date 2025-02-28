КотировкиРазделы
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A

8.16 USD 0.03 (0.37%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBTG за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.05, а максимальная — 8.19.

Следите за динамикой Global Business Travel Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GBTG

Дневной диапазон
8.05 8.19
Годовой диапазон
5.78 9.60
Предыдущее закрытие
8.19
Open
8.14
Bid
8.16
Ask
8.46
Low
8.05
High
8.19
Объем
541
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
13.65%
Годовое изменение
6.39%
