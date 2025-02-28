Валюты / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.16 USD 0.03 (0.37%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBTG за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.05, а максимальная — 8.19.
Следите за динамикой Global Business Travel Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GBTG
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
Дневной диапазон
8.05 8.19
Годовой диапазон
5.78 9.60
- Предыдущее закрытие
- 8.19
- Open
- 8.14
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Low
- 8.05
- High
- 8.19
- Объем
- 541
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- 13.65%
- Годовое изменение
- 6.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.