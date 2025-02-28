Devises / GBTG
GBTG: Global Business Travel Group Inc Class A
8.14 USD 0.09 (1.09%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GBTG a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.11 et à un maximum de 8.29.
Suivez la dynamique Global Business Travel Group Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Global Business Travel Group stock price target raised to $10 by BTIG
- Implied Volatility Surging for Global Business Travel Group Stock Options
- Global Business Travel Group Q2: CWT Acquisition Set To Accelerate Margin Expansion
- GBTG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amex GBT Q2 2025 slides: Margin expansion drives raised guidance despite modest revenue
- Global Business Travel earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- DOJ dismisses complaint challenging Amex GBT’s acquisition of CWT
- Global Business Travel Group Q4: Fairly Priced With A Solid Outlook Ahead (NYSE:GBTG)
- Amex GBT ratings upgraded to ’BB-’ on robust performance, stable outlook: S&P Global
Range quotidien
8.11 8.29
Range Annuel
5.78 9.60
- Clôture Précédente
- 8.23
- Ouverture
- 8.23
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- Plus Bas
- 8.11
- Plus Haut
- 8.29
- Volume
- 679
- Changement quotidien
- -1.09%
- Changement Mensuel
- -0.85%
- Changement à 6 Mois
- 13.37%
- Changement Annuel
- 6.13%
20 septembre, samedi