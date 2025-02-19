クォートセクション
通貨 / FPXI
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF

59.51 USD 0.30 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FPXIの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり59.51の安値と59.85の高値で取引されました。

First Trust International Equity Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
59.51 59.85
1年のレンジ
41.17 59.98
以前の終値
59.21
始値
59.57
買値
59.51
買値
59.81
安値
59.51
高値
59.85
出来高
12
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
2.96%
6ヶ月の変化
26.64%
1年の変化
24.24%
