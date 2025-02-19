Divisas / FPXI
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF
59.21 USD 0.33 (0.55%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FPXI de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.13, mientras que el máximo ha alcanzado 59.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust International Equity Opportunities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FPXI News
Rango diario
59.13 59.71
Rango anual
41.17 59.98
- Cierres anteriores
- 59.54
- Open
- 59.71
- Bid
- 59.21
- Ask
- 59.51
- Low
- 59.13
- High
- 59.71
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- 2.44%
- Cambio a 6 meses
- 26.01%
- Cambio anual
- 23.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B