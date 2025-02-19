QuotazioniSezioni
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF

59.55 USD 0.04 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FPXI ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.36 e ad un massimo di 59.74.

Segui le dinamiche di First Trust International Equity Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
59.36 59.74
Intervallo Annuale
41.17 59.98
Chiusura Precedente
59.51
Apertura
59.36
Bid
59.55
Ask
59.85
Minimo
59.36
Massimo
59.74
Volume
11
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
3.03%
Variazione Semestrale
26.73%
Variazione Annuale
24.32%
