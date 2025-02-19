Valute / FPXI
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF
59.55 USD 0.04 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FPXI ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.36 e ad un massimo di 59.74.
Segui le dinamiche di First Trust International Equity Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FPXI News
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Intervallo Giornaliero
59.36 59.74
Intervallo Annuale
41.17 59.98
- Chiusura Precedente
- 59.51
- Apertura
- 59.36
- Bid
- 59.55
- Ask
- 59.85
- Minimo
- 59.36
- Massimo
- 59.74
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 3.03%
- Variazione Semestrale
- 26.73%
- Variazione Annuale
- 24.32%
21 settembre, domenica