Devises / FPXI
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF
59.55 USD 0.04 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FPXI a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.36 et à un maximum de 59.74.
Suivez la dynamique First Trust International Equity Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPXI Nouvelles
Range quotidien
59.36 59.74
Range Annuel
41.17 59.98
- Clôture Précédente
- 59.51
- Ouverture
- 59.36
- Bid
- 59.55
- Ask
- 59.85
- Plus Bas
- 59.36
- Plus Haut
- 59.74
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 3.03%
- Changement à 6 Mois
- 26.73%
- Changement Annuel
- 24.32%
20 septembre, samedi