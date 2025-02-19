Валюты / FPXI
FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF
59.54 USD 0.06 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FPXI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.43, а максимальная — 59.94.
Следите за динамикой First Trust International Equity Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FPXI
Дневной диапазон
59.43 59.94
Годовой диапазон
41.17 59.98
- Предыдущее закрытие
- 59.60
- Open
- 59.94
- Bid
- 59.54
- Ask
- 59.84
- Low
- 59.43
- High
- 59.94
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 3.01%
- 6-месячное изменение
- 26.71%
- Годовое изменение
- 24.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.