KurseKategorien
Währungen / FPXI
Zurück zum Aktien

FPXI: First Trust International Equity Opportunities ETF

59.59 USD 0.08 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FPXI hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.36 bis zu einem Hoch von 59.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust International Equity Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPXI News

Tagesspanne
59.36 59.74
Jahresspanne
41.17 59.98
Vorheriger Schlusskurs
59.51
Eröffnung
59.36
Bid
59.59
Ask
59.89
Tief
59.36
Hoch
59.74
Volumen
10
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
3.10%
6-Monatsänderung
26.81%
Jahresänderung
24.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K