通貨 / FORR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FORR: Forrester Research Inc
11.21 USD 0.36 (3.32%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FORRの今日の為替レートは、3.32%変化しました。日中、通貨は1あたり10.93の安値と11.57の高値で取引されました。
Forrester Research Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORR News
- Sorry, Siri: Why this iPhone user is switching to the new Google Pixel 10
- “Three Billion Client Interactions”: Bank of America Stock (NASDAQ:CMG) Slips Despite Erica Win - TipRanks.com
- Zoom Q2 FY26 presentation: Revenue growth accelerates to 5%, AI adoption surges
- Is the Options Market Predicting a Spike in Forrester Stock?
- Forrester Research Q2: Potential Growth Inflection Ahead As Shares Remain Cheap (FORR)
- Forrester (FORR) Q2 Revenue Falls 8%
- Forrester Q2 2025 slides reveal revenue decline amid strategic transformation
- Earnings call transcript: Forrester Q2 2025 earnings beat forecasts
- Forrester Research (FORR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Forrester Research (FORR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Forrester Introduces The Total Experience Score: A New Metric For Measuring The Power Of A Unified Brand And Customer Experience
- Forrester’s Brand Experience Index Reveals A Stark Perception Gap Between Customers And NonCustomers Across Industries And Regions
- Forrester’s 2025 Global Customer Experience Index Rankings: 21% Of Brands Declined, 6% Improved, And 73% Remained Unchanged
- Forrester Announces 2025 Customer Obsession Awards Winners For North America
- Forrester Announces The EMEA Recipients Of Its 2025 Customer-Obsessed Enterprise Award
- Forrester Opens Nominations For Its 2025 B2B Awards In EMEA And APAC
- Forrester Research stockholders approve board nominees
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Forrester Research Stock More Attractive Today (NASDAQ:FORR)
- Forrester Research Q4: A Business Turnaround That Is Taking Its Time (NASDAQ:FORR)
- Forrester Research, Inc. (FORR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
10.93 11.57
1年のレンジ
8.50 17.92
- 以前の終値
- 10.85
- 始値
- 10.96
- 買値
- 11.21
- 買値
- 11.51
- 安値
- 10.93
- 高値
- 11.57
- 出来高
- 315
- 1日の変化
- 3.32%
- 1ヶ月の変化
- 16.77%
- 6ヶ月の変化
- 15.93%
- 1年の変化
- -37.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K