Währungen / FORR
FORR: Forrester Research Inc
11.25 USD 0.04 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FORR hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.13 bis zu einem Hoch von 11.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forrester Research Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORR News
Tagesspanne
11.13 11.42
Jahresspanne
8.50 17.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.21
- Eröffnung
- 11.21
- Bid
- 11.25
- Ask
- 11.55
- Tief
- 11.13
- Hoch
- 11.42
- Volumen
- 160
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 17.19%
- 6-Monatsänderung
- 16.34%
- Jahresänderung
- -37.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K