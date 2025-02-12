货币 / FORR
FORR: Forrester Research Inc
10.77 USD 0.28 (2.67%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FORR汇率已更改2.67%。当日，交易品种以低点10.43和高点11.00进行交易。
关注Forrester Research Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.43 11.00
年范围
8.50 17.92
- 前一天收盘价
- 10.49
- 开盘价
- 10.46
- 卖价
- 10.77
- 买价
- 11.07
- 最低价
- 10.43
- 最高价
- 11.00
- 交易量
- 211
- 日变化
- 2.67%
- 月变化
- 12.19%
- 6个月变化
- 11.38%
- 年变化
- -39.87%
