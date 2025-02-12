Devises / FORR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FORR: Forrester Research Inc
11.01 USD 0.20 (1.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FORR a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.91 et à un maximum de 11.42.
Suivez la dynamique Forrester Research Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORR Nouvelles
- Sorry, Siri: Why this iPhone user is switching to the new Google Pixel 10
- “Three Billion Client Interactions”: Bank of America Stock (NASDAQ:CMG) Slips Despite Erica Win - TipRanks.com
- Zoom Q2 FY26 presentation: Revenue growth accelerates to 5%, AI adoption surges
- Is the Options Market Predicting a Spike in Forrester Stock?
- Forrester Research Q2: Potential Growth Inflection Ahead As Shares Remain Cheap (FORR)
- Forrester (FORR) Q2 Revenue Falls 8%
- Forrester Q2 2025 slides reveal revenue decline amid strategic transformation
- Earnings call transcript: Forrester Q2 2025 earnings beat forecasts
- Forrester Research (FORR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Forrester Research (FORR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Forrester Introduces The Total Experience Score: A New Metric For Measuring The Power Of A Unified Brand And Customer Experience
- Forrester’s Brand Experience Index Reveals A Stark Perception Gap Between Customers And NonCustomers Across Industries And Regions
- Forrester’s 2025 Global Customer Experience Index Rankings: 21% Of Brands Declined, 6% Improved, And 73% Remained Unchanged
- Forrester Announces 2025 Customer Obsession Awards Winners For North America
- Forrester Announces The EMEA Recipients Of Its 2025 Customer-Obsessed Enterprise Award
- Forrester Opens Nominations For Its 2025 B2B Awards In EMEA And APAC
- Forrester Research stockholders approve board nominees
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Forrester Research Stock More Attractive Today (NASDAQ:FORR)
- Forrester Research Q4: A Business Turnaround That Is Taking Its Time (NASDAQ:FORR)
- Forrester Research, Inc. (FORR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
10.91 11.42
Range Annuel
8.50 17.92
- Clôture Précédente
- 11.21
- Ouverture
- 11.21
- Bid
- 11.01
- Ask
- 11.31
- Plus Bas
- 10.91
- Plus Haut
- 11.42
- Volume
- 377
- Changement quotidien
- -1.78%
- Changement Mensuel
- 14.69%
- Changement à 6 Mois
- 13.86%
- Changement Annuel
- -38.53%
20 septembre, samedi