クォートセクション
通貨 / EVAC
株に戻る

EVAC: EQVベンチャーズ・アクイジションII

10.01 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

EVACの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.01の安値と10.01の高値で取引されました。

EQVベンチャーズ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

EVAC株の現在の価格は？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株価は本日10.01です。10.01 - 10.01内で取引され、前日の終値は10.03、取引量は40に達しました。EVACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの現在の価格は10.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.60%やUSDにも注目します。EVACの動きはライブチャートで確認できます。

EVAC株を買う方法は？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株は現在10.01で購入可能です。注文は通常10.01または10.31付近で行われ、40や0.00%が市場の動きを示します。EVACの最新情報はライブチャートで確認できます。

EVAC株に投資する方法は？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.92 - 10.08と現在の10.01を考慮します。注文は多くの場合10.01や10.31で行われる前に、0.10%や0.60%と比較されます。EVACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株の最高値は？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.08でした。9.92 - 10.08内で株価は大きく変動し、10.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EQVベンチャーズ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株の最低値は？

EQVベンチャーズ・アクイジションII(EVAC)の年間最安値は9.92でした。現在の10.01や9.92 - 10.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVACの動きはライブチャートで確認できます。

EVACの株式分割はいつ行われましたか？

EQVベンチャーズ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.03、0.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.01 10.01
1年のレンジ
9.92 10.08
以前の終値
10.03
始値
10.01
買値
10.01
買値
10.31
安値
10.01
高値
10.01
出来高
40
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
0.60%
1年の変化
0.60%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待