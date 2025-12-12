- 概要
EVAC: EQVベンチャーズ・アクイジションII
EVACの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.01の安値と10.01の高値で取引されました。
EQVベンチャーズ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EVAC株の現在の価格は？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株価は本日10.01です。10.01 - 10.01内で取引され、前日の終値は10.03、取引量は40に達しました。EVACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの現在の価格は10.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.60%やUSDにも注目します。EVACの動きはライブチャートで確認できます。
EVAC株を買う方法は？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株は現在10.01で購入可能です。注文は通常10.01または10.31付近で行われ、40や0.00%が市場の動きを示します。EVACの最新情報はライブチャートで確認できます。
EVAC株に投資する方法は？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.92 - 10.08と現在の10.01を考慮します。注文は多くの場合10.01や10.31で行われる前に、0.10%や0.60%と比較されます。EVACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株の最高値は？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.08でした。9.92 - 10.08内で株価は大きく変動し、10.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EQVベンチャーズ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションIIの株の最低値は？
EQVベンチャーズ・アクイジションII(EVAC)の年間最安値は9.92でした。現在の10.01や9.92 - 10.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVACの動きはライブチャートで確認できます。
EVACの株式分割はいつ行われましたか？
EQVベンチャーズ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.03、0.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.03
- 始値
- 10.01
- 買値
- 10.01
- 買値
- 10.31
- 安値
- 10.01
- 高値
- 10.01
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 0.60%
- 1年の変化
- 0.60%
