EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
Le taux de change de EVAC a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.01 et à un maximum de 10.01.
Suivez la dynamique EQV Ventures Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVAC aujourd'hui ?
L'action EQV Ventures Acquisition Corp. II est cotée à 10.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.01 - 10.01, a clôturé hier à 10.03 et son volume d'échange a atteint 40. Le graphique en temps réel du cours de EVAC présente ces mises à jour.
L'action EQV Ventures Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?
EQV Ventures Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 10.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVAC.
Comment acheter des actions EVAC ?
Vous pouvez acheter des actions EQV Ventures Acquisition Corp. II au cours actuel de 10.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.01 ou de 10.31, le 40 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVAC ?
Investir dans EQV Ventures Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.92 - 10.08 et le prix actuel 10.01. Beaucoup comparent 0.10% et 0.60% avant de passer des ordres à 10.01 ou 10.31. Consultez le graphique du cours de EVAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EQV Ventures Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus élevé de EQV Ventures Acquisition Corp. II l'année dernière était 10.08. Au cours de 9.92 - 10.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EQV Ventures Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EQV Ventures Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus bas de EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) sur l'année a été 9.92. Sa comparaison avec 10.01 et 9.92 - 10.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVAC a-t-elle été divisée ?
EQV Ventures Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.03 et 0.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.03
- Ouverture
- 10.01
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Plus Bas
- 10.01
- Plus Haut
- 10.01
- Volume
- 40
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.60%
- Changement Annuel
- 0.60%
