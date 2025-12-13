- Panorámica
EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
El tipo de cambio de EVAC de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.01, mientras que el máximo ha alcanzado 10.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EQV Ventures Acquisition Corp. II. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EVAC hoy?
EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) se evalúa hoy en 10.01. El instrumento se negocia dentro de 10.01 - 10.01; el cierre de ayer ha sido 10.03 y el volumen comercial ha alcanzado 42. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EVAC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EQV Ventures Acquisition Corp. II?
EQV Ventures Acquisition Corp. II se evalúa actualmente en 10.01. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.60% y USD. Monitoree los movimientos de EVAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EVAC?
Puede comprar acciones de EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) al precio actual de 10.01. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.01 o 10.31, mientras que 42 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EVAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EVAC?
Invertir en EQV Ventures Acquisition Corp. II implica tener en cuenta el rango anual 9.92 - 10.08 y el precio actual 10.01. Muchos comparan 0.10% y 0.60% antes de colocar órdenes en 10.01 o 10.31. Estudie los cambios diarios de precios de EVAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EQV Ventures Acquisition Corp. II?
El precio más alto de EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) en el último año ha sido 10.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.92 - 10.08, una comparación con 10.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EQV Ventures Acquisition Corp. II en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EQV Ventures Acquisition Corp. II?
El precio más bajo de EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) para el año ha sido 9.92. La comparación con los actuales 10.01 y 9.92 - 10.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EVAC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EVAC?
En el pasado, EQV Ventures Acquisition Corp. II ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.03 y 0.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.03
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 10.01
- High
- 10.01
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 0.60%
- Cambio anual
- 0.60%