EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
今日EVAC汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点10.01和高点10.01进行交易。
关注EQV Ventures Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EVAC股票今天的价格是多少？
EQV Ventures Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.01。它在10.01 - 10.01范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到42。EVAC的实时价格图表显示了这些更新。
EQV Ventures Acquisition Corp. II股票是否支付股息？
EQV Ventures Acquisition Corp. II目前的价值为10.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪EVAC走势。
如何购买EVAC股票？
您可以以10.01的当前价格购买EQV Ventures Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.01或10.31附近，而42和0.00%显示市场活动。立即关注EVAC的实时图表更新。
如何投资EVAC股票？
投资EQV Ventures Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.92 - 10.08和当前价格10.01。许多人在以10.01或10.31下订单之前，会比较0.10%和。实时查看EVAC价格图表，了解每日变化。
EQV Ventures Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EQV Ventures Acquisition Corp. II的最高价格是10.08。在9.92 - 10.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EQV Ventures Acquisition Corp. II的绩效。
EQV Ventures Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？
EQV Ventures Acquisition Corp. II（EVAC）的最低价格为9.92。将其与当前的10.01和9.92 - 10.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVAC股票是什么时候拆分的？
EQV Ventures Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和0.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.03
- 开盘价
- 10.01
- 卖价
- 10.01
- 买价
- 10.31
- 最低价
- 10.01
- 最高价
- 10.01
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 0.60%
- 年变化
- 0.60%