EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
Der Wechselkurs von EVAC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.01 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die EQV Ventures Acquisition Corp. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EVAC heute?
Die Aktie von EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) notiert heute bei 10.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.01 - 10.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.03 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von EVAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EVAC Dividenden?
EQV Ventures Acquisition Corp. II wird derzeit mit 10.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EVAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EVAC-Aktien?
Sie können Aktien von EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) zum aktuellen Kurs von 10.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.01 oder 10.31 platziert, während 33 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EVAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EVAC-Aktien?
Bei einer Investition in EQV Ventures Acquisition Corp. II müssen die jährliche Spanne 9.92 - 10.08 und der aktuelle Kurs 10.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 0.60%, bevor sie Orders zu 10.01 oder 10.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EVAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Der höchste Kurs von EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) im vergangenen Jahr lag bei 10.08. Innerhalb von 9.92 - 10.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EQV Ventures Acquisition Corp. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Der niedrigste Kurs von EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) im Laufe des Jahres betrug 9.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.01 und der Spanne 9.92 - 10.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EVAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EVAC statt?
EQV Ventures Acquisition Corp. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.03 und 0.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.03
- Eröffnung
- 10.01
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Tief
- 10.01
- Hoch
- 10.01
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.60%
- Jahresänderung
- 0.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh