EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
Курс EVAC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.01.
Следите за динамикой EQV Ventures Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EVAC сегодня?
EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.01, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EQV Ventures Acquisition Corp. II?
EQV Ventures Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения EVAC на графике в реальном времени.
Как купить акции EVAC?
Вы можете купить акции EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 37 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EVAC?
Инвестирование в EQV Ventures Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.92 - 10.08 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают 0.10% и 0.60% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены EVAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) за последний год составила 10.08. Акции заметно колебались в пределах 9.92 - 10.08, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EQV Ventures Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) за год составила 9.92. Сравнение с текущими 10.01 и 9.92 - 10.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EVAC?
В прошлом EQV Ventures Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.03
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 10.01
- High
- 10.01
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.60%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.