EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II

10.01 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EVAC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.01.

Следите за динамикой EQV Ventures Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EVAC сегодня?

EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.01, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EVAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EQV Ventures Acquisition Corp. II?

EQV Ventures Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения EVAC на графике в реальном времени.

Как купить акции EVAC?

Вы можете купить акции EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 37 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EVAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EVAC?

Инвестирование в EQV Ventures Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.92 - 10.08 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают 0.10% и 0.60% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены EVAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EQV Ventures Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) за последний год составила 10.08. Акции заметно колебались в пределах 9.92 - 10.08, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EQV Ventures Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EQV Ventures Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) за год составила 9.92. Сравнение с текущими 10.01 и 9.92 - 10.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EVAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EVAC?

В прошлом EQV Ventures Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и 0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.01
Годовой диапазон
9.92 10.08
Предыдущее закрытие
10.03
Open
10.01
Bid
10.01
Ask
10.31
Low
10.01
High
10.01
Объем
37
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.60%
Годовое изменение
0.60%
