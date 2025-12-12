- Panoramica
EVAC: EQV Ventures Acquisition Corp. II
Il tasso di cambio EVAC ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.01 e ad un massimo di 10.01.
Segui le dinamiche di EQV Ventures Acquisition Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVAC oggi?
Oggi le azioni EQV Ventures Acquisition Corp. II sono prezzate a 10.01. Viene scambiato all'interno di 10.01 - 10.01, la chiusura di ieri è stata 10.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVAC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EQV Ventures Acquisition Corp. II pagano dividendi?
EQV Ventures Acquisition Corp. II è attualmente valutato a 10.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVAC.
Come acquistare azioni EVAC?
Puoi acquistare azioni EQV Ventures Acquisition Corp. II al prezzo attuale di 10.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.01 o 10.31, mentre 33 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVAC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVAC?
Investire in EQV Ventures Acquisition Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 9.92 - 10.08 e il prezzo attuale 10.01. Molti confrontano 0.10% e 0.60% prima di effettuare ordini su 10.01 o 10.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVAC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Il prezzo massimo di EQV Ventures Acquisition Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.08. All'interno di 9.92 - 10.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EQV Ventures Acquisition Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EQV Ventures Acquisition Corp. II?
Il prezzo più basso di EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC) nel corso dell'anno è stato 9.92. Confrontandolo con gli attuali 10.01 e 9.92 - 10.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVAC?
EQV Ventures Acquisition Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.03 e 0.60%.
- Chiusura Precedente
- 10.03
- Apertura
- 10.01
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Minimo
- 10.01
- Massimo
- 10.01
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 0.60%
- Variazione Annuale
- 0.60%
