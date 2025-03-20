通貨 / EPSN
EPSN: Epsilon Energy Ltd
5.20 USD 0.07 (1.33%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPSNの今日の為替レートは、-1.33%変化しました。日中、通貨は1あたり5.18の安値と5.30の高値で取引されました。
Epsilon Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EPSN News
- Epsilon Energy declares quarterly dividend of $0.0625 per share
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Williamson, CFO of Epsilon Energy, buys $56k in shares
- Epsilon Energy CEO Stabell buys shares worth $85k
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Epsilon Energy Q2 2025 misses EPS forecast
- Epsilon Energy Reserves Jump 150 Percent
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Epsilon Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Epsilon Energy to acquire Peak assets in $86 million deal
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- ConocoPhillips (COP) Tops Q2 Earnings Estimates
- Occidental Petroleum (OXY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Epsilon Energy Ltd. Announces Quarterly Dividend
- Epsilon Energy stock hits 52-week high at $7.33 amid growth
- Epsilon Energy (EPSN): There Is More Where That Came From
- Epsilon Announces 2025 AGM Results
- Epsilon Energy earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Epsilon Reports First Quarter 2025 Results
- Epsilon Energy (EPSN): Slightly Overbought But Long-Term Bull Intact Post Q4 Earnings
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.18 5.30
1年のレンジ
5.18 8.50
- 以前の終値
- 5.27
- 始値
- 5.30
- 買値
- 5.20
- 買値
- 5.50
- 安値
- 5.18
- 高値
- 5.30
- 出来高
- 295
- 1日の変化
- -1.33%
- 1ヶ月の変化
- -10.50%
- 6ヶ月の変化
- -26.66%
- 1年の変化
- -12.61%
