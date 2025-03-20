통화 / EPSN
EPSN: Epsilon Energy Ltd
5.19 USD 0.01 (0.19%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPSN 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.99이고 고가는 5.20이었습니다.
Epsilon Energy Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EPSN News
- Epsilon Energy declares quarterly dividend of $0.0625 per share
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Williamson, CFO of Epsilon Energy, buys $56k in shares
- Epsilon Energy CEO Stabell buys shares worth $85k
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Epsilon Energy Q2 2025 misses EPS forecast
- Epsilon Energy Reserves Jump 150 Percent
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Epsilon Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Epsilon Energy to acquire Peak assets in $86 million deal
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- ConocoPhillips (COP) Tops Q2 Earnings Estimates
- Occidental Petroleum (OXY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Epsilon Energy Ltd. Announces Quarterly Dividend
- Epsilon Energy stock hits 52-week high at $7.33 amid growth
- Epsilon Energy (EPSN): There Is More Where That Came From
- Epsilon Announces 2025 AGM Results
- Epsilon Energy earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Epsilon Reports First Quarter 2025 Results
- Epsilon Energy (EPSN): Slightly Overbought But Long-Term Bull Intact Post Q4 Earnings
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.99 5.20
년간 변동
4.99 8.50
- 이전 종가
- 5.20
- 시가
- 5.20
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- 저가
- 4.99
- 고가
- 5.20
- 볼륨
- 615
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- -10.67%
- 6개월 변동
- -26.80%
- 년간 변동율
- -12.77%
20 9월, 토요일