EPSN: Epsilon Energy Ltd

5.32 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPSN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.29, а максимальная — 5.43.

Следите за динамикой Epsilon Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.29 5.43
Годовой диапазон
5.28 8.50
Предыдущее закрытие
5.32
Open
5.32
Bid
5.32
Ask
5.62
Low
5.29
High
5.43
Объем
539
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-8.43%
6-месячное изменение
-24.96%
Годовое изменение
-10.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.