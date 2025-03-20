Валюты / EPSN
EPSN: Epsilon Energy Ltd
5.32 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPSN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.29, а максимальная — 5.43.
Следите за динамикой Epsilon Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EPSN
- Epsilon Energy declares quarterly dividend of $0.0625 per share
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Williamson, CFO of Epsilon Energy, buys $56k in shares
- Epsilon Energy CEO Stabell buys shares worth $85k
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Epsilon Energy Q2 2025 misses EPS forecast
- Epsilon Energy Reserves Jump 150 Percent
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Epsilon Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Epsilon Energy to acquire Peak assets in $86 million deal
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- ConocoPhillips (COP) Tops Q2 Earnings Estimates
- Occidental Petroleum (OXY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Epsilon Energy Ltd. Announces Quarterly Dividend
- Epsilon Energy stock hits 52-week high at $7.33 amid growth
- Epsilon Energy (EPSN): There Is More Where That Came From
- Epsilon Announces 2025 AGM Results
- Epsilon Energy earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Epsilon Reports First Quarter 2025 Results
- Epsilon Energy (EPSN): Slightly Overbought But Long-Term Bull Intact Post Q4 Earnings
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.29 5.43
Годовой диапазон
5.28 8.50
- Предыдущее закрытие
- 5.32
- Open
- 5.32
- Bid
- 5.32
- Ask
- 5.62
- Low
- 5.29
- High
- 5.43
- Объем
- 539
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -8.43%
- 6-месячное изменение
- -24.96%
- Годовое изменение
- -10.59%
