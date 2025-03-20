货币 / EPSN
EPSN: Epsilon Energy Ltd
5.35 USD 0.03 (0.56%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EPSN汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点5.25和高点5.37进行交易。
关注Epsilon Energy Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EPSN新闻
- Epsilon Energy declares quarterly dividend of $0.0625 per share
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Williamson, CFO of Epsilon Energy, buys $56k in shares
- Epsilon Energy CEO Stabell buys shares worth $85k
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Epsilon Energy Q2 2025 misses EPS forecast
- Epsilon Energy Reserves Jump 150 Percent
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Epsilon Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Epsilon Energy to acquire Peak assets in $86 million deal
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- ConocoPhillips (COP) Tops Q2 Earnings Estimates
- Occidental Petroleum (OXY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Epsilon Energy Ltd. Announces Quarterly Dividend
- Epsilon Energy stock hits 52-week high at $7.33 amid growth
- Epsilon Energy (EPSN): There Is More Where That Came From
- Epsilon Announces 2025 AGM Results
- Epsilon Energy earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Epsilon Reports First Quarter 2025 Results
- Epsilon Energy (EPSN): Slightly Overbought But Long-Term Bull Intact Post Q4 Earnings
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.25 5.37
年范围
5.25 8.50
- 前一天收盘价
- 5.32
- 开盘价
- 5.32
- 卖价
- 5.35
- 买价
- 5.65
- 最低价
- 5.25
- 最高价
- 5.37
- 交易量
- 546
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- -7.92%
- 6个月变化
- -24.54%
- 年变化
- -10.08%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值