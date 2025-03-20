Währungen / EPSN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EPSN: Epsilon Energy Ltd
5.08 USD 0.12 (2.31%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPSN hat sich für heute um -2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.05 bis zu einem Hoch von 5.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Epsilon Energy Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPSN News
- Epsilon Energy declares quarterly dividend of $0.0625 per share
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Williamson, CFO of Epsilon Energy, buys $56k in shares
- Epsilon Energy CEO Stabell buys shares worth $85k
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Epsilon Energy Q2 2025 misses EPS forecast
- Epsilon Energy Reserves Jump 150 Percent
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Epsilon Energy earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Epsilon Energy to acquire Peak assets in $86 million deal
- Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) Q2 Earnings Meet Estimates
- ConocoPhillips (COP) Tops Q2 Earnings Estimates
- Occidental Petroleum (OXY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Epsilon Energy Ltd. Announces Quarterly Dividend
- Epsilon Energy stock hits 52-week high at $7.33 amid growth
- Epsilon Energy (EPSN): There Is More Where That Came From
- Epsilon Announces 2025 AGM Results
- Epsilon Energy earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Epsilon Reports First Quarter 2025 Results
- Epsilon Energy (EPSN): Slightly Overbought But Long-Term Bull Intact Post Q4 Earnings
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.05 5.20
Jahresspanne
5.05 8.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.20
- Eröffnung
- 5.20
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Tief
- 5.05
- Hoch
- 5.20
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- -2.31%
- Monatsänderung
- -12.56%
- 6-Monatsänderung
- -28.35%
- Jahresänderung
- -14.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K