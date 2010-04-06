クォートセクション
通貨 / ELSE
株に戻る

ELSE: Electro-Sensors Inc

4.90 USD 0.11 (2.30%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELSEの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり4.77の安値と4.90の高値で取引されました。

Electro-Sensors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELSE on the Community Forum

1日のレンジ
4.77 4.90
1年のレンジ
3.65 5.49
以前の終値
4.79
始値
4.77
買値
4.90
買値
5.20
安値
4.77
高値
4.90
出来高
9
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
4.03%
6ヶ月の変化
11.11%
1年の変化
24.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K