ELSE: Electro-Sensors Inc
4.90 USD 0.11 (2.30%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELSEの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり4.77の安値と4.90の高値で取引されました。
Electro-Sensors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.77 4.90
1年のレンジ
3.65 5.49
- 以前の終値
- 4.79
- 始値
- 4.77
- 買値
- 4.90
- 買値
- 5.20
- 安値
- 4.77
- 高値
- 4.90
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- 4.03%
- 6ヶ月の変化
- 11.11%
- 1年の変化
- 24.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K