货币 / ELSE
ELSE: Electro-Sensors Inc
4.79 USD 0.12 (2.44%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELSE汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点4.72和高点4.83进行交易。
关注Electro-Sensors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
4.72 4.83
年范围
3.65 5.49
- 前一天收盘价
- 4.91
- 开盘价
- 4.83
- 卖价
- 4.79
- 买价
- 5.09
- 最低价
- 4.72
- 最高价
- 4.83
- 交易量
- 7
- 日变化
- -2.44%
- 月变化
- 1.70%
- 6个月变化
- 8.62%
- 年变化
- 21.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值