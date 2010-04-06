报价部分
货币 / ELSE
回到股票

ELSE: Electro-Sensors Inc

4.79 USD 0.12 (2.44%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ELSE汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点4.72和高点4.83进行交易。

关注Electro-Sensors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELSE交易应用程序

日范围
4.72 4.83
年范围
3.65 5.49
前一天收盘价
4.91
开盘价
4.83
卖价
4.79
买价
5.09
最低价
4.72
最高价
4.83
交易量
7
日变化
-2.44%
月变化
1.70%
6个月变化
8.62%
年变化
21.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值