ELSE: Electro-Sensors Inc
5.00 USD 0.10 (2.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELSE 환율이 오늘 2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.77이고 고가는 5.00이었습니다.
Electro-Sensors Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.77 5.00
년간 변동
3.65 5.49
- 이전 종가
- 4.90
- 시가
- 4.78
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- 저가
- 4.77
- 고가
- 5.00
- 볼륨
- 12
- 일일 변동
- 2.04%
- 월 변동
- 6.16%
- 6개월 변동
- 13.38%
- 년간 변동율
- 27.23%
