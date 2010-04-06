Devises / ELSE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ELSE: Electro-Sensors Inc
5.00 USD 0.10 (2.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELSE a changé de 2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.77 et à un maximum de 5.00.
Suivez la dynamique Electro-Sensors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELSE on the Community Forum
- How do i arrange or the IF ELSE Functions (10)
- It is not respecting the IF, ELSE IF in the EURUSD pair. mql5 (8)
- ANYBODY ELSE having problems with Android Metatrader 5 app not working right now? (7)
- multiple conditions to an IF .... ELSE statement (2)
- Help with IF ELSE (2)
- Many IF and the rest an ELSE (1)
- Discussing the article: "From Basic to Intermediate: IF ELSE"
Applications de Trading pour ELSE
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
ScriptBot+ It is a robust programmable robot, designed to allow the user to develop their strategy quickly, with fewer limitations and a multitude of subsystems and triggers based on logical expressions. Utility: With ScriptBot+ , it is possible to convert a variety of TEXTS into logical expressions. These expressions, composed of Operators , Variables , and Functions , make it possible to perform calculations using data from indicators , charts , orders , or the client's account . By means o
Gold Standard Gold EA
Gold Standard USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Gloxen FX Gold EA
Gloxen FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
FREE
Powerful Candle Gold EA
POWERFUL CANDLE USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $30
FREE
Moving Along Gold EA
Moving Along USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Range quotidien
4.77 5.00
Range Annuel
3.65 5.49
- Clôture Précédente
- 4.90
- Ouverture
- 4.78
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- Plus Bas
- 4.77
- Plus Haut
- 5.00
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 2.04%
- Changement Mensuel
- 6.16%
- Changement à 6 Mois
- 13.38%
- Changement Annuel
- 27.23%
20 septembre, samedi