ELSE: Electro-Sensors Inc
4.79 USD 0.12 (2.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELSE de hoy ha cambiado un -2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.72, mientras que el máximo ha alcanzado 4.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Electro-Sensors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
4.72 4.83
Rango anual
3.65 5.49
- Cierres anteriores
- 4.91
- Open
- 4.83
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- Low
- 4.72
- High
- 4.83
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -2.44%
- Cambio mensual
- 1.70%
- Cambio a 6 meses
- 8.62%
- Cambio anual
- 21.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B