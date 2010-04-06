CotizacionesSecciones
ELSE: Electro-Sensors Inc

4.79 USD 0.12 (2.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELSE de hoy ha cambiado un -2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.72, mientras que el máximo ha alcanzado 4.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Electro-Sensors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
4.72 4.83
Rango anual
3.65 5.49
Cierres anteriores
4.91
Open
4.83
Bid
4.79
Ask
5.09
Low
4.72
High
4.83
Volumen
7
Cambio diario
-2.44%
Cambio mensual
1.70%
Cambio a 6 meses
8.62%
Cambio anual
21.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B