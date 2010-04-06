Валюты / ELSE
ELSE: Electro-Sensors Inc
4.91 USD 0.11 (2.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELSE за сегодня изменился на 2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.78, а максимальная — 4.95.
Следите за динамикой Electro-Sensors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.78 4.95
Годовой диапазон
3.65 5.49
- Предыдущее закрытие
- 4.80
- Open
- 4.95
- Bid
- 4.91
- Ask
- 5.21
- Low
- 4.78
- High
- 4.95
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.29%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 11.34%
- Годовое изменение
- 24.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.