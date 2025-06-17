通貨 / DYN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DYN: Dyne Therapeutics Inc
13.92 USD 0.77 (5.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DYNの今日の為替レートは、5.86%変化しました。日中、通貨は1あたり13.21の安値と13.98の高値で取引されました。
Dyne Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYN News
- Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Dyne Therapeutics stock rises after Raymond James upgrade to Strong Buy
- Raymond James upgrades Dyne Therapeutics stock to Strong Buy on DMD therapy outlook
- Avidity Biosciences stock soars on Novartis takeover approach report
- Dyne Therapeutics stock gains as DYNE-251 receives FDA breakthrough designation
- Dyne Therapeutics stock rises after FDA grants breakthrough therapy status
- Does Dyne Therapeutics (DYN) Have the Potential to Rally 285.57% as Wall Street Analysts Expect?
- Stifel lowers Dyne Therapeutics stock price target to $36 on endpoint changes
- These Analysts Lower Their Forecasts On Dyne Therapeutics Following Q2 Loss - Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Dyne Reports Wider Loss in Fiscal Q2
- Dyne Therapeutics extends cash runway as it advances key drug programs
- Bernstein lowers Dyne Therapeutics stock price target on equity raise
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Dyne Therapeutics stock falls after announcing $200 million share offering
- Dyne Therapeutics secures $275 million loan facility from Hercules Capital
- Jones Trading initiates Dyne Therapeutics stock with buy rating
- Avidity, Dyne get Bernstein ratings as oligonucleotide muscle trials advance
- Dyne Therapeutics: Emergence As A Superior DM1/DMD Player Warrants Rating Upgrade (DYN)
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Dyne Therapeutics stock
- Why Is Dyne Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Dyne Therapeutics stock falls after updated plan for accelerated approval in DM1
1日のレンジ
13.21 13.98
1年のレンジ
6.36 35.90
- 以前の終値
- 13.15
- 始値
- 13.48
- 買値
- 13.92
- 買値
- 14.22
- 安値
- 13.21
- 高値
- 13.98
- 出来高
- 3.899 K
- 1日の変化
- 5.86%
- 1ヶ月の変化
- 4.11%
- 6ヶ月の変化
- 29.97%
- 1年の変化
- -60.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K