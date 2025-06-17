クォートセクション
通貨 / DYN
株に戻る

DYN: Dyne Therapeutics Inc

13.92 USD 0.77 (5.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DYNの今日の為替レートは、5.86%変化しました。日中、通貨は1あたり13.21の安値と13.98の高値で取引されました。

Dyne Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DYN News

1日のレンジ
13.21 13.98
1年のレンジ
6.36 35.90
以前の終値
13.15
始値
13.48
買値
13.92
買値
14.22
安値
13.21
高値
13.98
出来高
3.899 K
1日の変化
5.86%
1ヶ月の変化
4.11%
6ヶ月の変化
29.97%
1年の変化
-60.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K