DYN: Dyne Therapeutics Inc
13.73 USD 0.19 (1.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DYN hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.64 bis zu einem Hoch von 13.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dyne Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.64 13.96
Jahresspanne
6.36 35.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.92
- Eröffnung
- 13.92
- Bid
- 13.73
- Ask
- 14.03
- Tief
- 13.64
- Hoch
- 13.96
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- 2.69%
- 6-Monatsänderung
- 28.20%
- Jahresänderung
- -61.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K