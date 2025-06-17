КотировкиРазделы
DYN: Dyne Therapeutics Inc

12.99 USD 0.13 (1.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DYN за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.87, а максимальная — 13.38.

Следите за динамикой Dyne Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.87 13.38
Годовой диапазон
6.36 35.90
Предыдущее закрытие
12.86
Open
12.90
Bid
12.99
Ask
13.29
Low
12.87
High
13.38
Объем
2.817 K
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
-2.84%
6-месячное изменение
21.29%
Годовое изменение
-63.54%
