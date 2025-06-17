Валюты / DYN
DYN: Dyne Therapeutics Inc
12.99 USD 0.13 (1.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DYN за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.87, а максимальная — 13.38.
Следите за динамикой Dyne Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DYN
Дневной диапазон
12.87 13.38
Годовой диапазон
6.36 35.90
- Предыдущее закрытие
- 12.86
- Open
- 12.90
- Bid
- 12.99
- Ask
- 13.29
- Low
- 12.87
- High
- 13.38
- Объем
- 2.817 K
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- -2.84%
- 6-месячное изменение
- 21.29%
- Годовое изменение
- -63.54%
