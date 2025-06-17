통화 / DYN
DYN: Dyne Therapeutics Inc
13.13 USD 0.79 (5.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DYN 환율이 오늘 -5.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.05이고 고가는 13.96이었습니다.
Dyne Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYN News
- Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Dyne Therapeutics stock rises after Raymond James upgrade to Strong Buy
- Raymond James upgrades Dyne Therapeutics stock to Strong Buy on DMD therapy outlook
- Avidity Biosciences stock soars on Novartis takeover approach report
- Dyne Therapeutics stock gains as DYNE-251 receives FDA breakthrough designation
- Dyne Therapeutics stock rises after FDA grants breakthrough therapy status
- Does Dyne Therapeutics (DYN) Have the Potential to Rally 285.57% as Wall Street Analysts Expect?
- Stifel lowers Dyne Therapeutics stock price target to $36 on endpoint changes
- These Analysts Lower Their Forecasts On Dyne Therapeutics Following Q2 Loss - Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Dyne Reports Wider Loss in Fiscal Q2
- Dyne Therapeutics extends cash runway as it advances key drug programs
- Bernstein lowers Dyne Therapeutics stock price target on equity raise
- Tesla, Progress Software, Dyne Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Tesla, AeroVironment and Progress Software fall premarket; MSC Industrial rises
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Dyne Therapeutics stock falls after announcing $200 million share offering
- Dyne Therapeutics secures $275 million loan facility from Hercules Capital
- Jones Trading initiates Dyne Therapeutics stock with buy rating
- Avidity, Dyne get Bernstein ratings as oligonucleotide muscle trials advance
- Dyne Therapeutics: Emergence As A Superior DM1/DMD Player Warrants Rating Upgrade (DYN)
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Dyne Therapeutics stock
- Why Is Dyne Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN)
- Dyne Therapeutics stock falls after updated plan for accelerated approval in DM1
일일 변동 비율
13.05 13.96
년간 변동
6.36 35.90
- 이전 종가
- 13.92
- 시가
- 13.92
- Bid
- 13.13
- Ask
- 13.43
- 저가
- 13.05
- 고가
- 13.96
- 볼륨
- 3.858 K
- 일일 변동
- -5.68%
- 월 변동
- -1.80%
- 6개월 변동
- 22.60%
- 년간 변동율
- -63.15%
20 9월, 토요일