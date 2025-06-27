通貨 / DV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DV: DoubleVerify Holdings Inc
12.77 USD 0.19 (1.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DVの今日の為替レートは、-1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり12.71の安値と13.09の高値で取引されました。
DoubleVerify Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DV News
- BMOキャピタル、DoubleVerifyの株式評価を「アウトパフォーム」で再確認
- DoubleVerify stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- DoubleVerify at Goldman Sachs Conference: Navigating Growth and Challenges
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- DoubleVerify at Citi’s 2025 Conference: Strategic Shift to Growth Areas
- Raymond James reiterates Outperform rating on DoubleVerify stock at $20
- The Bears Are Wrong About Integral Ad Science (NASDAQ:IAS)
- DoubleVerify stock price target raised to $27 at BMO on social and CTV growth
- DoubleVerify stock price target lowered to $17 by Goldman Sachs
- DoubleVerify (DV) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- DoubleVerify Holdings (DV) Misses Q2 Earnings Estimates
- DoubleVerify Q2 2025 slides: Revenue jumps 21% as social and CTV strategies deliver
- DoubleVerify expands brand suitability measurement on Meta platforms
- DoubleVerify renews CEO Mark Zagorski’s contract with updated compensation terms
- KeyBanc lifts target on Alphabet, Meta, Pinterest, Trade Desk on stable ad market
- Oppenheimer raises Lyft stock price target to $20 as robotaxi threat fades
- DoubleVerify price target lowered to $20 at Craig-Hallum on outlook update
- DoubleVerify stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- DoubleVerify stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Shareholders of DoubleVerify Holdings, Inc. Should Contact Levi & Korsinsky Before July 21, 2025 to Discuss Your Rights - DV
- DoubleVerify Debuts First-of-Its-Kind Attention Measurement for Social, Launching with Sna
- Canaccord cuts Lyft stock rating to Hold on autonomous vehicle concerns
1日のレンジ
12.71 13.09
1年のレンジ
11.52 23.11
- 以前の終値
- 12.96
- 始値
- 13.08
- 買値
- 12.77
- 買値
- 13.07
- 安値
- 12.71
- 高値
- 13.09
- 出来高
- 4.278 K
- 1日の変化
- -1.47%
- 1ヶ月の変化
- -19.89%
- 6ヶ月の変化
- -4.13%
- 1年の変化
- -24.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K