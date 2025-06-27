クォートセクション
通貨 / DV
DV: DoubleVerify Holdings Inc

12.77 USD 0.19 (1.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DVの今日の為替レートは、-1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり12.71の安値と13.09の高値で取引されました。

DoubleVerify Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.71 13.09
1年のレンジ
11.52 23.11
以前の終値
12.96
始値
13.08
買値
12.77
買値
13.07
安値
12.71
高値
13.09
出来高
4.278 K
1日の変化
-1.47%
1ヶ月の変化
-19.89%
6ヶ月の変化
-4.13%
1年の変化
-24.35%
